365 тысяч казахстанцев не могут погасить долг банкам на протяжении пяти лет

1 Декабря 2022, 13:37

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов озвучил информацию о проблемных долгах казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 1 октября на 1,4 млн казахстанцев приходится долг на общую сумму в 1 трлн 450 млрд тенге. Долгом считается просрочка платежа более 90 дней», - сказал Ержан Биржанов на брифинге в СЦК.

По его словам, эта ситуация послужила поводом для разработки Правительством законопроекта «О банкротстве физических лиц».

«Для улучшения качества жизни данной категории граждан разработан проект закона «О банкротстве физических лиц». Среди этих граждан 365 тысяч человек, долг которых не погашается на протяжении пяти лет. Общая сумма их задолженности составила 504 млрд тенге. Это значит, что 28 % граждан с проблемными долгами», - отметил представитель Минфина.

«Данная статистика свидетельствует о необходимости законодательного урегулирования проблемы долгов населения. Законопроект разработан с нашей стороны путем создания рабочей группы из представителей других государственных органов», - добавил он.