365 тонн мусора вывезли в Атбасарском районе

Более двух тысяч атбасарцев, в числе которых оказались работники организаций и предприятий города, а также местное население, приняли участие в экологической акции «Таза Қазақстан» в Атбасаре, передает корреспондент агентства Kazinform.

Старт экологической акции был дан на центральной площади города. Участников приветствовал аким Атбасарского района Аманбек Калжанов.

— В стране при поддержке Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева с 6 апреля по 11 мая 2024 года прошла республиканская экологическая акция «Таза Қазақстан». Данная акция все еще находит свое продолжение, — отметил глава района.

По его словам, в Атбасарском районе, как и везде, масштабная экологическая акция длилась пять недель, каждая из которых была посвящена определенной тематике. Первая неделя, которая проводилась до 13 апреля «Таза өлке» — уборка прилегающих территорий и дворов. Неделя до 20 апреля под названием «Киелі мекен» была посвящена работам по благоустройству территории историко-культурных памятников. До 27 апреля неделя по теме «Жасыл аймақ», которая была ознаменована посадкой саженцев деревьев и побелкой насаждений. Период до 4 мая — «Өнегелі ұрпақ» — посвящен уборке и благоустройству дворов ветеранов и территорий домов престарелых. В последнюю, пятую неделю «Мөлдір бұлақ» проводилась работа по очистке водоемов и прибрежных территорий.

Всего за это время в Атбасарском районе было высажено 1613 саженцев и вывезено 365 тонн мусора и отходов.

— Всех жителей Атбасара призываю присоединиться к республиканской акции «Таза Қазақстан». Давайте объединимся и сделаем наш город чище! — обратился аким к местному населению.

Как сообщили в пресс-службе акимата Атбасарского района, в рамках акции были определены локации для благоустройства. Это общегородской пляж, улицы Есенберлина, Ауэзова, Агыбай батыра и другие. На центральной площади Атбасара участники акции высадили саженцы розы канадской и декоративного кустарника.