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    07:29, 23 Май 2024 | GMT +6

    365 тонн мусора вывезли в Атбасарском районе

    365 тонн мусора вывезли в Атбасарском районе
    Фото: акимат

    Более двух тысяч атбасарцев, в числе которых оказались работники организаций и предприятий города, а также местное население, приняли участие в экологической акции «Таза Қазақстан» в Атбасаре, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Старт экологической акции был дан на центральной площади города. Участников приветствовал аким Атбасарского района Аманбек Калжанов.

    — В стране при поддержке Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева с 6 апреля по 11 мая 2024 года прошла республиканская экологическая акция «Таза Қазақстан». Данная акция все еще находит свое продолжение, — отметил глава района.

    По его словам, в Атбасарском районе, как и везде, масштабная экологическая акция длилась пять недель, каждая из которых была посвящена определенной тематике. Первая неделя, которая проводилась до 13 апреля «Таза өлке» — уборка прилегающих территорий и дворов. Неделя до 20 апреля под названием «Киелі мекен» была посвящена работам по благоустройству территории историко-культурных памятников. До 27 апреля неделя по теме «Жасыл аймақ», которая была ознаменована посадкой саженцев деревьев и побелкой насаждений. Период до 4 мая — «Өнегелі ұрпақ» — посвящен уборке и благоустройству дворов ветеранов и территорий домов престарелых. В последнюю, пятую неделю «Мөлдір бұлақ» проводилась работа по очистке водоемов и прибрежных территорий.

    Всего за это время в Атбасарском районе было высажено 1613 саженцев и вывезено 365 тонн мусора и отходов.

    — Всех жителей Атбасара призываю присоединиться к республиканской акции «Таза Қазақстан». Давайте объединимся и сделаем наш город чище! — обратился аким к местному населению.

    Как сообщили в пресс-службе акимата Атбасарского района, в рамках акции были определены локации для благоустройства. Это общегородской пляж, улицы Есенберлина, Ауэзова, Агыбай батыра и другие. На центральной площади Атбасара участники акции высадили саженцы розы канадской и декоративного кустарника.

    — В акции приняли участие представители коллективов атбасарского электровозоремонтного завода, коммунального предприятия «Атбасар су», вагоноремонтного предприятия «Аждар и К», государственных учреждений Атбасарского района, учреждений образования и здравоохранения, коммунальные службы, коллектив и студенты атбасарского аграрно-индустриального колледжа, активисты молодежного ресурсного центра, волонтеры и просто жители города и сел района. Всего более двух тысяч человек, — добавили в пресс-службе акимата района.

    Теги:
    Таза Қазақстан Мусор Экология Акимат Атбасарский район Атбасар Цветы Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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