365 случаев заболевания корью зарегистрировано в Астане с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала 2018 года в Казахстане зарегистрировано 380 подтвержденных случаев кори, в том числе среди детей до 14 лет - 332 (87%), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане с начала года регистрировались единичные случаи кори, рост заболеваемости - с ноября этого года. Зарегистрировано 365 случаев кори в Астане, 40 случаев - в Алматы, в Туркестанской области - 9 случаев, Акмолинской - 8, Алматинской - 5, Жамбылской - 3 случая, в Карагандинской, Мангистауской и Северо-Казахстанской - по 1 случаю», - сказал Жандарбек Бекшин, главный государственный санитарный врач РК, председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК в ходе пресс-конференции в СЦК.

По его словам, средний многолетний уровень заболеваемости корью в стране составляет 0,3 на 100 тысяч населения. В настоящее время уровень заболеваемости в Казахстане составляет 0,08 на 100 тыс. населения, что в 3,7 раза ниже порогового уровня.

В очагах инфекции проводятся противоэпидемические мероприятия, а также медицинское наблюдение за контактными. По эпидемиологическим показаниям привито против кори 1 038 человек.

Как отметил Жандарбек Бекшин, вакцина против кори, краснухи и паротита в Казахстане для проведения плановой иммунизации детей и вакцинации контактных в очагах - в достаточном объеме.

Он охарактеризовал корь, как острое инфекционное заболевание вирусной природы, характеризующееся повышением температуры тела, катаральными явлениями как кашель, насморк, боли в горле и высыпаниями. Корь опасна такими осложнениями, как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти. Единственной эффективной защитой от кори является вакцинация.

Учитывая осложнение эпидемиологической ситуации по кори в Европейском регионе и соседних странах, а также регистрацию спорадических случаев кори в отдельных регионах Казахстана 26 июня 2018 г. было утверждено постановление главного государственного санитарного врача РК «Об организации проведении санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике кори».

Автор: Гульмира Сарбасова