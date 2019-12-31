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365 дней за 60 секунд: пресс-служба Елбасы показала, каким был 2019 год
31 Декабря 2019 22:08
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева показала, каким был 2019 год в минутном видеоролике, передает МИА «Казинформ».
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Видео размещено в Instagram пресс-службы Елбасы.
Ключевые слова: Видео, Итоги 2019 года, Первый Президент - Елбасы,
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