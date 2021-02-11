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    15:10, 11 Февраль 2021 | GMT +6

    364 рога сайгака обнаружили в автомобилях двух жителей Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау полицейские изъяли у двух 23-летних мужчин 364 рога сайгака, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления криминальной полиции департамента полиции Атырауской области и отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы во дворе одного из многоэтажных домов в микрорайоне Геолог в двух автомобилях «ВАЗ-21014» было обнаружено и изъято 364 штуки рогов сайгака.

    В одном из автомобилей находилось 200 штук рогов сайгака и незарегистрированное двухствольное охотничье ружье марки «ТОЗ-16». Во втором автомобиле изъято 164 штуки сайгачьих рогов и ружье марки «Байкал МР-512» 4,5 калибра без разрешительных документов», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

    В настоящее время проводится досудебное расследование по части 1 статьи «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений или животных, их частями или дериватами» Уголовного кодекса РК. По делу проходят 23-летние жители Исатайского района и города Атырау.



    Теги:
    МВД РК Атырауская область Закон и право Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Другие государственные органы Экология Общество Правоохранительные органы
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