363 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 24 325 человек. В тяжелом состоянии находятся 363 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

На 5 декабря лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 24 325 человек (21 096 КВИ+ и 3 229 КВИ-), из них:

· в стационарах находится 4 882 пациентов,

· на амбулаторном уровне – 19 443 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

· в тяжелом состоянии – 363 пациента,

· в состоянии крайней степени тяжести – 96 пациентов,

· на аппарате ИВЛ – 61 пациент.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 695 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.