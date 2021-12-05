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363 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

5 Декабря 2021 09:31
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363 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 24 325 человек. В тяжелом состоянии находятся 363 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

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На 5 декабря лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 24 325 человек (21 096 КВИ+ и 3 229 КВИ-), из них:

· в стационарах находится 4 882 пациентов,

· на амбулаторном уровне – 19 443 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

· в тяжелом состоянии – 363 пациента,

· в состоянии крайней степени тяжести – 96 пациентов,

· на аппарате ИВЛ – 61 пациент.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 695 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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