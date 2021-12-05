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363 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
5 Декабря 2021 09:31
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 24 325 человек. В тяжелом состоянии находятся 363 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
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На 5 декабря лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 24 325 человек (21 096 КВИ+ и 3 229 КВИ-), из них:
· в стационарах находится 4 882 пациентов,
· на амбулаторном уровне – 19 443 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
· в тяжелом состоянии – 363 пациента,
· в состоянии крайней степени тяжести – 96 пациентов,
· на аппарате ИВЛ – 61 пациент.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 695 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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