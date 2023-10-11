363 нарушения миграционного законодательства выявили в Карагандинской области

363 правонарушения выявили в ходе ОПМ «Нелегал» полицейские Карагандинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

В целях предупреждения и пресечения незаконной миграции, выявления фактов нарушения иностранцами миграционного законодательства на территории Карагандинской области прошло ОПМ «Нелегал».

- Было зарегистрировано 363 правонарушения, выявили 248 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, а также 115 граждан РК в отношении которых применены меры административного характера. Кроме того, 32 иностранца выдворены за пределы РК, — сообщил начальник управления миграционной полиции ДП области Ерлан Уразбаев.

Также он отметил, что законодательством предусмотрено обязательное уведомление в трехдневный срок уполномоченных органов физическими или юридическими лицами, принимающими иностранцев и лиц без гражданства. Уведомление не является документом, разрешающим временное проживание иностранца в Республике Казахстан. Его можно оформить через мобильное приложение Е-Qonaq или через портал электронного правительства.

Полицейские предупреждают, нарушение миграционного законодательства согласно Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» влечет административную ответственность.