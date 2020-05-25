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362 выпускника стали обладателями знака «Алтын белгі» в ЗКО

25 Мая 2020 14:00
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362 выпускника стали обладателями знака «Алтын белгі» в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 108 тысяч учащихся Западно-Казахстанской области завершили 2019-2020 учебный год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областного управления образования, всего по области в 390 школах прозвенел последний звонок, но без участия школьников. Дистанционное обучение завершили 108 тысяч учащихся.

Во всех социальных сетях размещены фильмы, посвященные вопросам образования и достижениям учителей и учеников области, - «Сәт сапар, жас түлек!», «Ұстаздарға мың алғыс», «Мектеп-білім ордасы», «Көңілді жазғы демалыс» и другие.

25 мая во всех школах региона прошел онлайн-классный час и прозвенел последний звонок для учащихся 1-10 классов. Всего в этом году по области закончили учебу 5142 выпускника.

В 2019-2020 учебном году по области 362 выпускника стали обладателями знака «Алтын белгі» и 223 учащихся получили аттестат с отличием.


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Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Образование,
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Автор:

Аида Галиева

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