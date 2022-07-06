6 Июля 2022 10:00

360 заболевших коронавирусом казахстанцев выявили за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 360 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Из них в разрезе регионов:

в городе Нур-Султан – 59,

в городе Алматы – 199,

в городе Шымкент – 29,

в Акмолинской области – 4,

в Актюбинской области – 1,

в Алматинской области – 17,

в Атырауской области – 10,

в ВКО – 3,

в Жамбылской области – 10,

в ЗКО – 2,

в Карагандинской области – 15,

в Костанайской области – 2,

в Кызылординской области – 2,

в Павлодарской области – 3,

в СКО – 3,

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 307 877 случаев.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 июля 2022 года, Алматы продолжает оставаться в «желтой» зоне, куда впервые за несколько месяцев вошел 4 июля.