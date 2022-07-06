360 заболевших коронавирусом казахстанцев выявили за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 360 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Из них в разрезе регионов:
в городе Нур-Султан – 59,
в городе Алматы – 199,
в городе Шымкент – 29,
в Акмолинской области – 4,
в Актюбинской области – 1,
в Алматинской области – 17,
в Атырауской области – 10,
в ВКО – 3,
в Жамбылской области – 10,
в ЗКО – 2,
в Карагандинской области – 15,
в Костанайской области – 2,
в Кызылординской области – 2,
в Павлодарской области – 3,
в СКО – 3,
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 307 877 случаев.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 июля 2022 года, Алматы продолжает оставаться в «желтой» зоне, куда впервые за несколько месяцев вошел 4 июля.