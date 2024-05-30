360 тысяч человек занимаются спортом в Костанайской области

В Костанайской области сохраняется положительная динамика привлечения жителей к активным занятиям спортом. Массовым спортом охвачено 43,4% населения или более 360 тысяч человек. Динамика по сравнению с прошлыми годами выросла на 21,2 %, передает корреспондент агентства Kazinform.

Для реализации концепции «Доступный спорт» в эксплуатацию были сданы различные физкультурно-оздоровительные комплексы с общим объемом капиталовложений 1,7 млрд тенге. Также с этом году ФОК распахнет свои двери в селе Денисовка Денисовского района (стоимостью 252,7 млн тенге) и готовятся к сдаче комплексы в селе Заречное Костанайского района и в городе Житикаре.

На этот год планируется потратить еще 5,3 млрд тенге на развитие спортивной инфраструктуры

Работает почти 16 тысяч спортивных секций, куда привлечено почти 300 тысяч человек. Организация секционной работы возложена на методистов и инструкторов по спорту.

В связи с чрезвычайной паводковой ситуацией, отмечается снижения числа проводимых массовых спортивных мероприятий по Амангельдинскому, Джангильдинскому, Житикаринскому, Карабалыкскому и Наурзумскому районам.

В этом году на развитие детского спорта выделено 1130 млн тенге. В рамках программы создано 352 спортивные секции с охватом 5125 детей и подростков.

Кроме того, работа по развитию детского спорта проводится в 30 детско-юношеских спортивных школах. Дополнительным образованием по спорту охвачено более 20 тысяч детей. В 2023 году только в чемпионатах республики приняли участие 2816 юных спортсменов, из которых 383 человека стали чемпионами республики, 649 — призерами, в том числе по олимпийским видам спорта — 283 чемпиона и 546 призеров.

Также в рамках внешкольной программы работают детские спортивные секции при общеобразовательных школах, занятиями в которых охвачено более 48 тысяч школьников.

Отмечается недостаточная оснащенность общеобразовательных школ спортивным инвентарем для проведения уроков физической культуры. Средняя обеспеченность гимнастическим инвентарем составляет 27%, легкоатлетическим — 30%, лыжный инвентарь — 35%, инвентарем для спортивных игр — 49%.