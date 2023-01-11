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360 человек и 460 единиц специальной техники всю ночь убирали снег в Алматы

11 Января 2023, 08:15
360 человек и 460 единиц специальной техники всю ночь убирали снег в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы сообщило информацию по уборке снега в мегаполисе по состоянию на 06:00 часов 11 декабря 2023 года, передает МИА «Казинформ».

С 23:00 часов 10 января по 06:00 часов 11 января коммунальные службы Алматы работали в усиленном режиме.

Для обеспечения безопасности участников дорожного движения работники с помощью специальной техники обрабатывали дороги противогололедными материалами. В это же время по городу двигались 18 колонн, которые сгребали снег. В результате было вывезено 1260 кубометров снега.

В настоящее время продолжаются работы по очистке мест общего пользования, тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, надземных и подземных переходов.

Всего ночью на улицах города работали 360 человек и 460 единиц специальной техники, в том числе 204 подметально-уборочные машины.

Снегопад продолжается. В городе выпало 15 см снега, в горной местности – 20-25 см.

Ранее сообщалось, что до 10 сантиметров снега выпало в Алматы. Снег убирали более тысячи рабочих. Алматинцев призвали не оставлять автомобили под деревьями.



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