36 жителей Восточного Казахстана утонули с начала купального сезона

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ходе брифинга спасатели ВКО озвучили итоги купального сезона. В этом году увеличилось количество утонувших восточноказахстанцев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Начальник управления гражданской обороны ДЧС ВКО Руслан Орынбеков акцентировал внимание на том, что происшествия на воде в большинстве случаев происходят по вине самого человека, в результате излишней самоуверенности, переоценки собственных сил и возможностей, пренебрежения правилами поведения на воде, в частности купания в запрещенных и незнакомых местах, нахождения в состоянии алкогольного опьянения. Всего с начала купального периода утонуло 36 человек, в том числе 10 детей.

«21 случай произошел из-за недооценки своих сил, 8 несчастных случаев связано с падением в водоем, 5 случаев - по причине алкильного опьянения, 4 человека не умели плавать, двое погибли при спасении утопающего, один случай был из-за нарушения правил при ловле рыбы», – отметил Руслан Орынбеков.

Весь купальный сезон департамент по ЧС совместно с местными исполнительными органами проводили широкомасштабную профилактическую работу, чтобы избежать несчастных случаев.

Так, на территории 79 баз отдыха и 14 детских лагерей, которые имеют пляжи, было проведено обследование акватории дна, обучено 112 дружинников-спасателей. Были созданы 48 спасательных постов.

Кроме того, постановлением акима ВКО установлено 16 мест для массового отдыха на водных объектах области, определено 64 участка, запрещенных для купания. На потенциально опасных участках установлено 413 запрещающих и предупреждающих знаков. Спасатели вместе с местной полицейской службой и волонтерами провели 6,8 тысячи рейдов, распространено свыше 98 тысяч агитационных флаеров. В ходе рейдов было выявлено 785 административных нарушений.

Кроме того, Руслан Орынбеков рассказал, что в детских оздоровительных лагерях проводились профилактические мероприятия по соблюдению правил безопасности на воде, а для патрулирования по обеспечению безопасности отдыхающих на озере Алаколь и в Кокпектинском районе в летний период действовали посты спасателей.

На этом купальный сезон на территории области завершен, мероприятия по обеспечению безопасности населения продолжатся в тех районах, где по прогнозам синоптиков остается благоприятная погода. В целом, в ходе прошедшего купального сезона сотрудники ДЧС ВКО спасли 23 человека, из них шестеро детей.

В завершение брифинга начальник управления гражданской обороны ДЧС ВКО напомнил о мерах безопасности на водоемах в осенний период.

«Избегайте выхода на водоем в ветреную погоду и в тёмное время суток. Ни в коем случае не отправляйтесь на рыбалку в нетрезвом состоянии. Также убедитесь, что ваше плавсредство исправно, всегда надевайте на себя и пассажиров спасательные средства, не перегружайте лодку. При выходе на водоемы имейте с собой заряженный мобильный телефон, лучше положить его в непромокаемый гермофутляр. Отправляясь на рыбалку, обязательно сообщите родственникам или знакомым координаты места, где вы собираетесь рыбачить, и ожидаемое время своего возвращения», – сказал Руслан Орынбеков.

В случае происшествия можно обратиться в единую службу спасения по сотовому телефону «101» или «112».