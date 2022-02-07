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36 заболевших ковид-пневмонией выявлены за сутки в Казахстане
7 Февраля 2022 08:25
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 5 февраля в Казахстане зафиксировано 36 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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Зарегистрировано три летальных исхода.
Выздоровели 43 человека.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 87056, летальных случаев - 52885, выздоровевших - 80580.
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