36 тысяч доз второго компонента вакцины «Спутник V» доставят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы прокомментировали остаток вакцин от коронавируса в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день в Алматы имеется остаток второго компонента вакцины «Спутник-V» 4-й транш – 446 доз, 5-й транш – 634, 6-й транш – 2 091, 7-й транш – 7 152 дозы.

«По городу имеется второй компонент вакцины «Спутник V» в ГП №4, ТРЦ Mega (на Розыбакиева), ГП №22, ГП №29 и других многих организациях ПМСП. В случае отсутствия в прививочных пунктах одного из препаратов, пациент направляется в другой прививочный пункт», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

Ежедневное количество вакцинированных первым и вторым компонентом жителей по Алматы в пределах 1 200 - 3 000 человек. Из них более половины получают второй компонент. Исходя из общего остатка второго компонента, видно, что 13 688 доз достаточно на 6-7 дней. В большинстве медорганизаций имеются от 30 до 300 доз, добавили в управлении.

«Сертификат о качестве и безопасности на 45 серию получен. Сегодня второй компонент вакцины «Спутник V» в количестве 36 000 доз будет доставлен в прививочные пункты Алматы», - говорится в сообщении.