36 тысяч человек ревакцинировались от COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области ревакцинацию от COVID-19 прошли 36 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время первым компонентом различных вакцин от коронавирусной инфекции в регионе привиты 267 890 человек. Второй компонент вакцин получили 252 764 человека. Вакциной Pfizer в области привиты 6 798 человек - беременные и кормящие женщины, а также подростки.

«Вакциной Pfizer женщины прививаются при их согласии, а подростки - с согласия законных представителей», - напомнили в пресс-службе управления. Ревакцинированы от COVID-19 в Атырауской области 36 658 человек.

Как ранее сообщалось, в Атырауской области впервые за сутки нет заболевших COVID-19.



