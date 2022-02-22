36 тысяч человек ревакцинировались от COVID-19 в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области ревакцинацию от COVID-19 прошли 36 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время первым компонентом различных вакцин от коронавирусной инфекции в регионе привиты 267 890 человек. Второй компонент вакцин получили 252 764 человека. Вакциной Pfizer в области привиты 6 798 человек - беременные и кормящие женщины, а также подростки.
«Вакциной Pfizer женщины прививаются при их согласии, а подростки - с согласия законных представителей», - напомнили в пресс-службе управления. Ревакцинированы от COVID-19 в Атырауской области 36 658 человек.
Как ранее сообщалось, в Атырауской области впервые за сутки нет заболевших COVID-19.
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