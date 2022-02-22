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36 тысяч человек ревакцинировались от COVID-19 в Атырауской области

22 Февраля 2022 23:00
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36 тысяч человек ревакцинировались от COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области ревакцинацию от COVID-19 прошли 36 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время первым компонентом различных вакцин от коронавирусной инфекции в регионе привиты 267 890 человек. Второй компонент вакцин получили 252 764 человека. Вакциной Pfizer в области привиты 6 798 человек - беременные и кормящие женщины, а также подростки.

«Вакциной Pfizer женщины прививаются при их согласии, а подростки - с согласия законных представителей», - напомнили в пресс-службе управления. Ревакцинированы от COVID-19 в Атырауской области 36 658 человек.

Как ранее сообщалось, в Атырауской области впервые за сутки нет заболевших COVID-19.



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#Атырауская область   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Виктор Сутягин

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