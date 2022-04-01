36 социальных магазинов работают в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Регулирование цен на социально значимые продовольственные товары обсудили в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в регионе продолжаются мероприятия по обсуждению Послания Президента страны «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации». Глава региона Бердибек Сапарбаев проводит встречи с жителями области, трудовыми коллективами, молодежью, представителями социальной сферы и обсуждает с ними основные положения главного стратегического документа.

На очередной встрече в таразской школе №22 с участием жителей района поселка Сахзавод, говоря об итогах прошлого 2021 года, глава региона отметил, что экономический рост в области составил 105,8%.

Бердибек Сапарбаев рассказал о предпринимаемых мерах по стабилизации цен на социально значимые товары.

На сегодняшний день на территории Жамбылской области функционируют 36 социальных магазинов, организовано около 100 сельскохозяйственных ярмарок. Всего 4,1 тысячи тонн социально значимых продуктов запасено на складах в Жамбылской области, рассказал глава региона.

Отметим, что в Жамбылской области растет популярность социальных магазинов, в которых продают продовольственные товары по ценам ниже рыночных. Подобные социальные магазины и павильоны с ценами на 10 – 20% ниже рыночных были открыты в 2020 году по инициативе акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева.

В социальных магазинах реализуется не только продукция из местного стабилизационного фонда, но и изделия местных сельхозтоваропроизводителей. На заседаниях в облакимате постоянно уделяется пристальное внимание работе социальных магазинов, аким поручает изучать эффективность их создания, правильность выбора места дислокации, даже дизайн объектов. С местонахождением магазинов и графиком поставки товаров жамбылские потребители могут ознакомиться на сайте департамента управления регионального стабилизационного фонда АО «СПК «Тараз» в разделе «Стабилизационный фонд».

Подводя итоги встречи, Бердибек Сапарбаев подчеркнул важность вклада каждого гражданина в реализацию задач, поставленных Главой государства в Послании народу Казахстана.

Отметим, что во встрече в школе №22 приняли участие государственный инспектор Администрации Президента РК Гали Кенжеахметов и секретарь областного маслихата Махметгали Сарыбеков.