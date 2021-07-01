36 случаев заражения индийским штаммом выявлено за сутки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 36 случаев заражения штаммом «дельта» выявлено в Алматы за сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, количество случаев заражения «индийским» штаммом в мегаполисе стало больше.

«За прошедшие сутки в Алматы было исследовано на наличие мутированных штаммов 46 образцов, в 36 был получен штамм «дельта», таким образом, удельный вес индийского штамма составляет 78,3%, штамм «альфа» (британский) в 8 образцах, составляет 17,4% , то есть, происходит смена возбудителя», - сообщили в ведомстве.

Напомним, число зараженных коронавирусом растет в Алматы. Ранее главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин сообщил, что эпидситуация в Алматы осложнилась в связи с распространением штамма «дельта». Он также заявил о возможной вспышке четвертой волны коронавируса.