РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:19, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    36 случаев заражения индийским штаммом выявлено за сутки в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 36 случаев заражения штаммом «дельта» выявлено в Алматы за сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, количество случаев заражения «индийским» штаммом в мегаполисе стало больше.

    «За прошедшие сутки в Алматы было исследовано на наличие мутированных штаммов 46 образцов, в 36 был получен штамм «дельта», таким образом, удельный вес индийского штамма составляет 78,3%, штамм «альфа» (британский) в 8 образцах, составляет 17,4% , то есть, происходит смена возбудителя», - сообщили в ведомстве.

    Напомним, число зараженных коронавирусом растет в Алматы. Ранее главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин сообщил, что эпидситуация в Алматы осложнилась в связи с распространением штамма «дельта». Он также заявил о возможной вспышке четвертой волны коронавируса.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Алматы Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:34
    Экспорт товаров из Казахстана в Китай сокращается
    Сегодня, 09:26
    Инвесторы получат поддержку от прокуратуры ВКО
    Сегодня, 09:20
    Гребцы Кирилл Тубаев и Тимофей Емельянов завоевали бронзовые медали Азиатских игр
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!