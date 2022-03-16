РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:18, 16 Март 2022 | GMT +6

    36 случаев заболевания пневмонией с признаками КВИ выявлено в РК за сутки

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 марта в Казахстане зафиксировано 36 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, не зафиксировано ни одного летального исхода и 18 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88458, летальных случаев - 5347, выздоровевших - 82068.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 85 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:26
    Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 10:21
    2 616 515 человек старше 60 лет проживают в Казахстане
    Сегодня, 09:57
    Определились все четвертьфиналисты турнира АТР 250 Astana Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!