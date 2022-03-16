36 случаев заболевания пневмонией с признаками КВИ выявлено в РК за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 марта в Казахстане зафиксировано 36 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, не зафиксировано ни одного летального исхода и 18 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88458, летальных случаев - 5347, выздоровевших - 82068.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 85 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.