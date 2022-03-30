36 случаев падения веток и деревьев из-за ветра произошло в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Из-за неблагоприятных погодных условий – порывистого ветра, обильных дождей и мокрого снега в Алматы зафиксированы случаи падения деревьев и веток, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы.

Ликвидация последствий порывистого ветра производится силами подрядных организаций аппаратов акимов районов и Службой спасения города Алматы.

«По состоянию на 19:00 29 марта 2022 года, на линию «112» поступило звонков о 36 случаях, связанных с падением стволов деревьев и больших веток (в том числе, падение стволов деревьев – 31, большие ветки – 5, падение деревьев на автомобили – 21).

По данным Службы пультового мониторинга, пострадал 1 взрослый человек от падения ветки (незначительные телесные повреждения)», - сказано в сообщении ведомства.

По всем случаям на местах работают сотрудники районных управлений по ЧС ДЧС города Алматы, подрядные организации акиматов районов и Служба спасения Алматы.

По информации управления зеленой экономики, всего в Алматы растут 2,8 млн деревьев, из них 84,6 тысяч – аварийные.

Согласно проведенному анализу, в основном аварийные деревья произрастают на центральной части города и в спальных районах, из них специального назначения (вдоль улиц) – 34 962 штук, общего и ограниченного назначения (дворовые) – 49 666 штук.

Аппаратами акимов районов и Управлением зеленой экономики проводятся работы по сносу деревьев с дальнейшим восстановлением зеленого фонда города Алматы.

Напомним, из-за непогоды дороги республиканского значения закрыты в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской и Западно-Казахстанской областях.