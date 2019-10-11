36 санитарных автомашин получили медучреждения Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня аким Кызылординской области Куанышбек Искаков вручил медицинским учреждениям региона ключи от новой спецавтотехники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт облакимата.

Глава региона вручил ключи от 7 специализированных реанимобилей, 12 автомобилей «Largus» и 17 транспортировочных автомашин «УАЗ».

Аким области К. Искаков поздравил работников здравоохранения и подчеркнул, что Елбасы Нурсултан Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Токаев отмечают особую важность укрепления здоровья населения.

«Здравоохранение является одним из важнейших отраслей для нашего региона. За последние 5 лет за счет средств республиканского и областного бюджетов нам удалось построить 64% новых объектов здравоохранения взамен аварийных. Нужно отметить, что Кызылординская область занимает лидирующую позицию в республике по объему средств, выделяемых на социальную сферу. Зарплата медицинских работников выросла на 30%. 3 года назад были выделены первые гранты для подготовки специалистов отрасли. В настоящее время в бакалавриате высших медицинских учебных заведений Казахстана обучаются 30 кызылординских ребят и 42 - в резидентуре», - сказал глава региона.

Кроме того, врачи области проходят курсы повышения квалификации в лучших клиниках Южной Кореи, Японии и России. Раньше в регионе был только 1 травматологический пункт. Для расширения доступа к этому виду медицинской помощи были дополнительно открыты 3 травмпункта и межрайонные отделения травматологии в Аральском и Жанакорганском районах. Они оснащены современным медоборудованием. Областная служба скорой помощи была скоординирована в единый центр. Таким образом, вся информация о пациентах от Аральска до Жанакоргана, необходимая для оказания неотложной медицинской помощи, собрана в одном месте. Это позволяет оперативно получать информацию для своевременной и эффективной помощи больным.