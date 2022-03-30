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    10:39, 30 Март 2022 | GMT +6

    36 рейсов на прилет и 28 рейсов на вылет задерживаются в столичном аэропорту

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 36 рейсов на прилет и 28 рейсов на вылет задерживаются в столичном аэропорту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На данный момент аэропорт работает в штатном режиме. Однако есть задержка рейсов. На прилет задерживаются 36 рейсов, а на вылет – 28 рейсов, отменены 16 рейсов. Причина - метеоусловия в столице и позднее прибытие воздушного судна. Со вчерашнего дня в аэропорту ведутся работы по очистке снега, в том числе на взлетно-посадочной полосе. Пассажиров просим быть осторожными», - прокомментировал пресс-секретарь Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Анвар Шалекенов.

    Пассажиров просят уточнять информацию о задержках, а также отмене рейсов в справочных службах аэропорта и в колл-центрах авиакомпаний.

    Отметим, что с 00:00 часов 30 марта аэропорт столицы работает в штатном режиме. Рейсы восстанавливаются постепенно.

    Ранее сообщалось, что столичный аэропорт будет закрыт до полуночи.


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