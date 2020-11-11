36 реанимобилей пополнили автопарк скорой помощи Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Парк скорой помощи Карагандинской области пополнился 36 передвижными медицинскими комплексами. Ещё 24 машины будут поставлены до конца года. Реанимобили приобретены за счёт республиканского бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Санитарный автотранспорт оснащён необходимым медицинским оборудованием: ИВЛ-аппаратами, мониторами пациента, дефибрилляторами, электрокардиографами с функцией передачи данных старшему дежурному врачу. А также имеется полный набор для проведения необходимых реанимационных мероприятий. Машины различной комплектации: от реанимобилей класса С для специализированных бригад до автомобилей класса А для фельдшерских бригад. Реанимобили будут распределены по всем городам и районам области. Это позволит обновить 60% парка и создать резервный состав на подстанциях.

«Сегодня в область пришли 36 реанимобилей. До конца года поставят ещё 24. Эти автомобили приходят при поддержке Министерства здравоохранения. В целом, в регионе ведётся большая работа по подготовке к различным ситуациям, связанным с коронавирусом. Сегодня 44 госпиталя готовы развернуться в любой момент. Также мы должны создавать все необходимые технические и другие условия для медиков. Вот эти новые автомобили и помогут им в работе», - сказал Женис Касымбек.

В целом, в область с начала года пришло около 300 машин медицинского назначения разной модификации и проходимости.

Обновление автопарка позволит существенно улучшить качество и своевременность оказания медицинской помощи жителям Карагандинского региона.



