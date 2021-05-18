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    10:30, 18 Май 2021 | GMT +6

    36 остановок электростанций допустили в прошедшем отопительном сезоне в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда был отмечен зимний максимум нагрузки на отопительную систему республики, рассказал министр энергетики РК Нурлан Ногаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом отопительный сезон в Казахстане прошел в стабильном режиме. Зимний максимум нагрузки был отмечен 28 декабря 2020 года и составил 15 822 МВт, что на 4 % больше уровня прошлого года», - сказал Нурлан Ногаев.

    Глава Минэнерго сообщил, что за 2020 год в единой электроэнергетической системе Казахстана было допущено 4458 технологических нарушений.

    «В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число технологических нарушений увеличилось на 11%. За прошедший отопительный сезон было допущено 36 остановок электростанций со снижением генерации электрической энергии до нуля МВт, что на 14% меньше по сравнения с прошлым отопительным сезоном», - добавил Нурлан Ногаев.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Энергетика ЖКХ
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