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36 объектов МСБ открылись в Мунайлинском районе Мангистауской области

7 Февраля 2022 22:28
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36 объектов МСБ открылись в Мунайлинском районе Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - По итогам 2021 года в Мунайлы введено в эксплуатацию 36 объектов предпринимательства. В результате объем инвестиций в основной капитал составил 67 млн тенге. В районе сейчас субъекты малого и среднего бизнеса оказывают услуги по различным отраслям, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В районе растет количество предпринимателей. В прошлом году было открыто 36 объектов предпринимательства, 239 жителей обеспечены постоянной работой. Среди инвестиционных проектов есть как и крупные предприятия так небольшие магазины. Мы всегда готовы поддержать любого жителя района, рассмотреть государственные льготные кредиты и безвозвратные гранты», - сказал заместитель акима Мунайлинского района Беимбет Сулейменов.

В числе инвестиций в Мунайлинский район - современный медицинский центр, овощехранилище, молокозавод, цех по переработке рыбной продукции. Кроме того, 10 предпринимателей вложили свои средства в супермаркет и продуктовый магазин, 7 человек вложили свои инвестиции в ресторанное дело, 3 гражданина-в сферу образования, 4 предпринимателя - в многопрофильный центр технического обслуживания.


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#Бизнес   #Экономика   #Мангистауская область  
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Автор:

Аружан Саптарова

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