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    15:11, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    36 новых участковых пунктов полиции появятся в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полиция Алматы при поддержке акимата города разработала трехлетний комплексный план по улучшению работы участковых инспекторов полиции, включающий в себе выделение помещений для 36 опорных пунктов полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В своем Послании Глава государства отметил необходимость проведения реформ и организацию работы по принципу «Полиция в шаговой доступности», где основная роль отведена участковому полицейскому, который должен стать ближе к жителям своего участка, быть узнаваемым, доступным, авторитетом для граждан и защищать их права. В целях реализации данного принципа, нами определено 36 мест, где отсутствуют помещения под участковые пункты полиции. Хотя с учетом интенсивной застройки и присоединения ряда населенных пунктов Алматинской области к городу, сегодня это – острая необходимость. Открытие новых опорных пунктов полиции благоприятно отразиться на взаимодействии полиции с населением в вопросах обеспечения их безопасности», – информировал начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.

    Глава полиции мегаполиса также отметил, что реализация комплексного плана будет осуществляться в три этапа и рассчитана на 2021, 2022 и 2023 годы. Всего планируется приобрести 36 объекта недвижимости, 19 из них под участковые пункты полиции в строящихся новых жилых комплексах и еще 17 в частном секторе.

    Теги:
    Борьба с преступностью Общество Алматы Правоохранительные органы
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