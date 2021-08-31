36 ночных гонщиков задержали за выходные в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 36 ночных гонщиков задержано на дорогах Алматы в минувшие выходные, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Именно столько автолюбителей, по данным специализированного батальона переоборудовали свои авто под «гоночные», установив на выхлопную систему резонаторы, создающий ревущий эффект.

В полиции сообщили, что эти автомобили водворены на специализированную штрафную стоянку.

А в отношении их владельцев составлены административные протоколы по признакам правонарушения, предусмотренного ст.590 ч.5 КРКобАП.

«Кроме того, внимание личного состава, задействованного в проведении целевой отработки, также ориентирован на выявление других грубых нарушений ПДД, негативно влияющих на дорожную обстановку в городе в целом. В минувшие праздничные и выходные дни задержаны и отстранены от управления ТС 10 пьяных водителей, еще два автолюбителя сели за руль ТС, будучи лишенные такого права. С тонированными лобовыми окнами выявлено 76 автомашин, с подложными государственными регистрационными номерными знаками – 4, без госномеров задержано 23 транспортных средства. Кроме того, еще 8 любителей агрессивной езды привлечены к ответственности», – информировал начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Манап Саттаров.



