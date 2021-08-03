36 мусорных контейнеров подожгли в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице не первый год происходят случаи умышленного поджога контейнеров для хранения бытовых отходов. Один из таковых случился в выходные в районе Есиль, в результате чего сгорело 36 контейнеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.
Ночью, 30 июля в период с 3 часов до 5 утра в районе Есиль произошло возгорание контейнерных площадок по следующим адресам:
• Мангилик ел, 23
• Улы дала 11/1
• Туркестан 2
• Кунаева 35.
Всего сгорело 36 мусорных контейнеров, сохранить их не удалось. ⠀
На записях с камер видеонаблюдения видно, что поджог устроен намеренно. Нарушитель уже найден и понесет ответственность за содеянное.
Подобные действия не только приносят материальный ущерб, но и создают пожароопасную ситуацию и неудобства для жителей. Контейнерные площадки находятся в непосредственной близости с жилыми домами, парковками, что может привести к дальнейшему возгоранию имущества самих жителей. ⠀
Сгоревшие контейнеры уже заменены на новые ГУ «Управление окружающей среды и природопользования» совместно с ТОО «Clean City NC».
Акимат города Нур-Султан призывает жителей столицы ответственно относиться к вопросу накопления ТБО и сохранности контейнеров, а именно не выбрасывать непотушенные спички, окурки и другие горящие предметы, не сливать горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, бытовую, промышленную и автомобильную химию, которые могут привести к случайному возгоранию находящихся внутри контейнеров отходов, а также и самих емкостей.
В целях личной безопасности не следует парковать автомобили рядом с контейнерными площадками.
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