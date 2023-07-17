36 млн звонков от мошенников заблокировали в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По итогам первого полугодия в Казахстане отмечается снижение регистрации интернет-мошенничеств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Этому способствовала интеграция баз данных антифрод-систем операторов сотовой связи в прошлом году. Как сообщил начальник Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел РК Жандос Сүйінбай, технические меры позволили распознавать и заблокировать 36 млн фрод-звонков на казахстанские абонентские номера, проходящие через международный трафик. По итогам 6 месяцев текущего года отмечается снижение регистрации интернет-мошенничеств на 1,3%.

«В текущем году у нас зарегистрировано свыше 9 тысяч киберпреступлений, из них раскрыто более 2 тысяч. В раскрытии таких видов преступлений есть свои нюансы. Когда наши правоохранительные органы устанавливают совершение преступления из-за рубежа, то могут быть проблемы по взаимодействию с зарубежными коллегами в обмене информацией. И в таких случаях время раскрытия преступлений затягивается», - объяснил он во время онлайн-брифинга.