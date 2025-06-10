3,6 млн тенге похитил руководитель отдела управления занятости и соцпрограмм в Алматы

Он признан виновной в покушении за хищение денежных средств представителя ТОО «Суberpro-com» в сумме 3,6 млн тенге под предлогом оказания содействия в заключении договора по оказанию специальных социальных услуг для детей с диагнозом ДЦП.

Осербаевe назначено наказание в виде штрафа в размере 27 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Судебный акт не вступил в законную силу.

Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.