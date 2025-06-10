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    21:35, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    3,6 млн тенге похитил руководитель отдела управления занятости и соцпрограмм в Алматы

    Жетысуским районным судом г.Алматы осужден руководитель отдела городского управления занятости и социальных программ Осербаев А., передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Антикора.

    Деньги
    Фото: прокуратура

    Он признан виновной в покушении за хищение денежных средств представителя ТОО «Суberpro-com» в сумме 3,6 млн тенге под предлогом оказания содействия в заключении договора по оказанию специальных социальных услуг для детей с диагнозом ДЦП.

    Осербаевe назначено наказание в виде штрафа в размере 27 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

    Судебный акт не вступил в законную силу.

    Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Теги:
    Регионы Борьба с преступностью Криминал Алматы
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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