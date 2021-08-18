36 мероприятий Комплексного плана реализуют в Актюбинской области: что это даст региону
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Реализация 36 мероприятий Комплексного плана социально-экономического развития придаст новый импульс развитию Актюбинской области. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Актюбинская область является центром западной агломерации, важным индустриально-аграрным регионом страны. Область обладает значительным потенциалом для развития металлургической, химической и нефтегазовой отраслей. Реализация 36 мероприятий Комплексного плана придаст новый импульс развитию области, позволит привлечь в течение пяти лет около 5,8 трлн тенге инвестиций», - отметил Премьер-Министр РК на заседании Правительства.
По его словам, также будут реализованы проекты по развитию транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры, появятся новые производства, школы и больницы.
«Будут созданы 114 тысяч новых рабочих мест. А главное – повысится качество жизни и благосостояние населения области, вырастут среднемесячные зарплаты. В этой связи, необходимо приложить все усилия для качественной реализации Комплексного плана», - сказал Аскар Мамин.
Премьер-Министр одобрил документ Комплексного плана социально-экономического развития региона.
Министерству национальной экономики и акимату Актюбинской области совместно с заинтересованными госорганами поручил обеспечить своевременное исполнение мероприятий плана.
- 11,5 тысячи земельных участков обеспечат инженерной инфраструктурой в Актюбинской области
- В 25 объектах здравоохранения Актюбинской области проведут капитальный ремонт
- 114 тысяч новых рабочих мест создадут в Актюбинской области к 2025 году
- Модернизацию автомобильных дорог проведут в Актюбинской области
- 13 инвестпроектов предусмотрены в плане социально-экономического развития Актюбинской области
- Прогнозный объем валового сбора зерновых ожидается на уровне 15,3 млн тонн – Минсельхоз РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана