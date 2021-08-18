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36 мероприятий Комплексного плана реализуют в Актюбинской области: что это даст региону

18 Августа 2021 11:55
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36 мероприятий Комплексного плана реализуют в Актюбинской области: что это даст региону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Реализация 36 мероприятий Комплексного плана социально-экономического развития придаст новый импульс развитию Актюбинской области. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Актюбинская область является центром западной агломерации, важным индустриально-аграрным регионом страны. Область обладает значительным потенциалом для развития металлургической, химической и нефтегазовой отраслей. Реализация 36 мероприятий Комплексного плана придаст новый импульс развитию области, позволит привлечь в течение пяти лет около 5,8 трлн тенге инвестиций», - отметил Премьер-Министр РК на заседании Правительства.

По его словам, также будут реализованы проекты по развитию транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры, появятся новые производства, школы и больницы.

«Будут созданы 114 тысяч новых рабочих мест. А главное – повысится качество жизни и благосостояние населения области, вырастут среднемесячные зарплаты. В этой связи, необходимо приложить все усилия для качественной реализации Комплексного плана», - сказал Аскар Мамин.

Премьер-Министр одобрил документ Комплексного плана социально-экономического развития региона.

Министерству национальной экономики и акимату Актюбинской области совместно с заинтересованными госорганами поручил обеспечить своевременное исполнение мероприятий плана.


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#Инвестпроекты   #Актюбинская область   #Экономика   #Регионы   #Аскар Мамин  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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