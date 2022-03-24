36 медалей завоевали казахстанцы на открытом чемпионате Азии по биатлону

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - В Щучинске завершился Открытый чемпионат Азии по биатлону среди юниоров и юношей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В копилке казахстанской команды 36 призовых мест. Особенно на соревнованиях выделились Мария Польдяева (получила титул абсолютной чемпионки Азии), Диас Омаров, Полина Егорова, Егор Гребенщиков, Кристина Титиевская, Никита Акимов, Ксения Долгополова и Владислав Киреев.

Польдяева завоевала четыре «золота», в активе Омарова два «золота», «серебро» и «бронза», а Егорова отметилась тремя золотыми и одной серебряной медалями.

Добавим, соревнование является тестовым перед чемпионатом мира, который пройдет в Щучинске в 2023 году.