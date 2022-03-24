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    22:22, 23 Март 2022 | GMT +6

    36 медалей завоевали казахстанцы на открытом чемпионате Азии по биатлону

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    ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - В Щучинске завершился Открытый чемпионат Азии по биатлону среди юниоров и юношей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В копилке казахстанской команды 36 призовых мест. Особенно на соревнованиях выделились Мария Польдяева (получила титул абсолютной чемпионки Азии), Диас Омаров, Полина Егорова, Егор Гребенщиков, Кристина Титиевская, Никита Акимов, Ксения Долгополова и Владислав Киреев.

    Польдяева завоевала четыре «золота», в активе Омарова два «золота», «серебро» и «бронза», а Егорова отметилась тремя золотыми и одной серебряной медалями.

    Добавим, соревнование является тестовым перед чемпионатом мира, который пройдет в Щучинске в 2023 году.


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