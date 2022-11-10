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    20:13, 09 Ноябрь 2022 | GMT +6

    36 ложных сообщений об актах терроризма зарегистрировано в транспортной полиции

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года 36 заведомо ложных сообщений об актах терроризма зарегистрировано в транспортной полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «С начала года в едином реестре досудебных расследовании департамента полиции на транспорте было зарегистрировано 36 фактов по статье 273 Уголовного кодекса РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». За совершение преступлений установлены и задержаны 12 лиц, из которых 2 осуждены к ограничению свободы, – сообщил начальник управления по противодействию экстремизму департамента Ерлан Алимов.

    По его словам, в августе этого года при посадке на авиарейс сообщением «Астана – Анталья» 44-летний житель столицы находясь в состоянии алкогольного опьянения несколько раз крикнул о том, что на борту самолета находится бомба, вследствие чего произошла задержка рейса, эвакуированы пассажиры. Проведенными мероприятиями взрывных устройств обнаружено не было.

    30 октября решением районного суда №2 Есильского района города Астаны правонарушитель признан виновным и ему назначено ограничение свободы сроком на 2 года 6 месяцев.

    Ерлан Алимов также напомнил об ответственности за ложное сообщение об акте терроризма.

    «Статья 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» предусматривает уголовную ответственность в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. Кроме того, лжетеррористы по решению суда оплачивают в полном объеме расходы за ложный вызов на место происшествия оперативных служб реагирования», – резюмировал он.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Правоохранительные органы
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