16:36, 11 Февраль 2021 | GMT +6
36-летний рабочий погиб на элеваторе в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские расследуют гибель на элеваторе 36-летнего рабочего, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, мужчина погиб при проведении очистки металлического силоса для хранения зерна. На элеваторе хранились 140 тонн зерна. Рабочий провалился в образовавшуюся воронку и погиб.
«Около 16 часов 9 февраля в отдел полиции района им. Г. Мусрепова поступило сообщение о происшествии на элеваторе ТОО «Ак Нан Север» в селе Новоишимское. Тело погибшего извлекли около 23 часов. Следственно-оперативная группа провела осмотр, опросила свидетелей. Факт гибели на производстве внесён в Единый реестр досудебных расследований по уголовной статье «Нарушение правил охраны труда», - прокомментировали в пресс-службе.
Проводятся следственные действия.