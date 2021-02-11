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    16:36, 11 Февраль 2021 | GMT +6

    36-летний рабочий погиб на элеваторе в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские расследуют гибель на элеваторе 36-летнего рабочего, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, мужчина погиб при проведении очистки металлического силоса для хранения зерна. На элеваторе хранились 140 тонн зерна. Рабочий провалился в образовавшуюся воронку и погиб.

    «Около 16 часов 9 февраля в отдел полиции района им. Г. Мусрепова поступило сообщение о происшествии на элеваторе ТОО «Ак Нан Север» в селе Новоишимское. Тело погибшего извлекли около 23 часов. Следственно-оперативная группа провела осмотр, опросила свидетелей. Факт гибели на производстве внесён в Единый реестр досудебных расследований по уголовной статье «Нарушение правил охраны труда», - прокомментировали в пресс-службе.

    Проводятся следственные действия.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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