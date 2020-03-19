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36-летний костанаец распространил ложное сообщения о коронавирусе – полиция

19 Марта 2020 12:37
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36-летний костанаец распространил ложное сообщения о коронавирусе – полиция

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Сотрудники департамента полиции Костанайской области выявили ложную информацию о распространении COVID-19 в социальной сети, передает МИА «Казинформ».

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Ранее сообщалось, что в мессенджере WhatsApp распространилось сообщение о больных коронавирусной инфекцией в Карабалыкском и Денисовском районах.

«Полиция Карабалыкского района начала досудебное расследование в отношении 36-летнего местного жителя по ст. 274 ч. 2 Уголовного кодекса РК «Распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации». Он в социальной сети написал, что одна семья приехала из Германии и была госпитализирована в Карабалыкскую районную больницу», - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

Начальник отдела полиции Карабалыкского района Нуржан Ахметов призывает население верить официальной информации и предупреждает, что за ложные сообщения предусмотрена ответственность. По данной статье предусмотрен штраф до 5000 МРП и лишения свободы от 2 до 5 лет.


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Ключевые слова: Костанайская область, Другие государственные органы, Коронавирус, Пневмония в Китае,
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Автор:

Балнур Кожагелди

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