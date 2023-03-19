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36 казахстанцев заболели ковидом за сутки

Редактор:  
Ринат Дусумов
19 Марта 2023, 10:00
36 казахстанцев заболели ковидом за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 19 марта лечение от КВИ продолжает получать 1 801 человек (–1 628+ и 173 КВИ-), из них в стационарах находятся 135 пациентов, на амбулаторном – 1 666 пациентов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

По данным ведомства, из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 2 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациентa, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

За последние сутки в Казахстане зарегистрировано 36 новых случаев коронавируса.


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