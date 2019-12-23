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36 иностранцев эвакуировали с трассы в Северном Казахстане
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с автодороги «Петропавловск-Соколовка граница с РФ» эвакуировали 36 пассажиров автобуса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, граждане Кыргызстана направлялись из Бишкека в российский Екатеринбург. Из-за аварии тормозной системы автобуса всех 36 пассажиров, в том числе 8 детей, спасателям пришлось вывозить в эвакуационный пункт, расположенный в Соколовской средней школе. Там людей уже ждали, накормили горячей едой и напоили чаем.
«В это время совместными усилиями была оперативно ликвидирована неисправность транспортного средства. Через несколько часов кыргызстанцы отправились по маршруту. На прощание они сердечно поблагодарили всех участников за помощь. 37-летний водитель автобуса Арслан Хамраев написал на имя начальника ДЧС СКО Рамиля Камалова благодарственное письмо», - добавили в пресс-службе.
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