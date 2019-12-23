+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: -10 °С
USD 382.65 EUR 424.05
RUB 6.14 CNY 54.61
Скачать
Новости
Вся лента >>>

36 иностранцев эвакуировали с трассы в Северном Казахстане

23 Декабря 2019 21:41
Поделиться:
36 иностранцев эвакуировали с трассы в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с автодороги «Петропавловск-Соколовка граница с РФ» эвакуировали 36 пассажиров автобуса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

26 человек эвакуированы из автобусов на трассе в Павлодарской области

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, граждане Кыргызстана направлялись из Бишкека в российский Екатеринбург. Из-за аварии тормозной системы автобуса всех 36 пассажиров, в том числе 8 детей, спасателям пришлось вывозить в эвакуационный пункт, расположенный в Соколовской средней школе. Там людей уже ждали, накормили горячей едой и напоили чаем.

«В это время совместными усилиями была оперативно ликвидирована неисправность транспортного средства. Через несколько часов кыргызстанцы отправились по маршруту. На прощание они сердечно поблагодарили всех участников за помощь. 37-летний водитель автобуса Арслан Хамраев написал на имя начальника ДЧС СКО Рамиля Камалова благодарственное письмо», - добавили в пресс-службе.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Транспорт, Кыргызстан,
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив