36 иностранцев эвакуировали с трассы в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с автодороги «Петропавловск-Соколовка граница с РФ» эвакуировали 36 пассажиров автобуса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, граждане Кыргызстана направлялись из Бишкека в российский Екатеринбург. Из-за аварии тормозной системы автобуса всех 36 пассажиров, в том числе 8 детей, спасателям пришлось вывозить в эвакуационный пункт, расположенный в Соколовской средней школе. Там людей уже ждали, накормили горячей едой и напоили чаем.

«В это время совместными усилиями была оперативно ликвидирована неисправность транспортного средства. Через несколько часов кыргызстанцы отправились по маршруту. На прощание они сердечно поблагодарили всех участников за помощь. 37-летний водитель автобуса Арслан Хамраев написал на имя начальника ДЧС СКО Рамиля Камалова благодарственное письмо», - добавили в пресс-службе.



