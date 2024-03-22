36 финпирамид выявлено в Казахстане за полгода

Агентством по финансовому мониторингу с использованием IT инструментов осуществляется анализ соцсетей. В этом году на блокировку направлено почти тысяча ссылок на сайты и аккаунты с признаками финансовых пирамид с охватом аудитории в 600 тысяч человек, передает агентство Kazinform.

Только за последние полгода в сети Интернет выявили 36 финансовых пирамид.

По ним установлено 200 чатов в WhatsApp, Telegram и Instagram, заблокировано 182 чата. Это помогло предотвратить дальнейшие финансовые потери 126 тысяч граждан.

Также были начаты досудебные расследования по 7 крупным иностранным проектам с аудиторией в 73 тысячи человек (Eolus, Ниса, GPIBS, Дари получай, Чароит, Carhomi, Beefre). По одной из пирамид уже вынесен приговор суда (Eolus - приговор вынесен 23.02.2024г).

Для полной ликвидации таких пирамид Агентством были проинформированы партнеры по СНГ, где находятся возможные организаторы финансовых пирамид. Это стало возможным благодаря созданию по инициативе АФМ Специальной рабочей группы при Координационном совете органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ.