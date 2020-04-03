36 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ:  на подступах к Вене

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 3 апреля 1945 года, шел 1382-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

3 апреля 1-й Белорусский фронт получил директиву Ставки ВГК о проведении наступательной операции с целью овладеть городом Берлином.

1-й Украинский фронт получил директиву Ставки ВГК о проведении наступательной операции с целью разгрома группировки противника в районе Котбус и южнее Берлина.

В ходе Венской операции армии правого крыла 3-го Украинского фронта вышли в район Венской низменности и на подступы к Вене.

В течение 3 апреля войска 2-го Белорусского фронта вели бои по уничтожению остатков окруженной группы немецких войск восточнее Гданьска.

Войска 2-го Украинского фронта, развивая наступление по южному берегу Дуная, к исходу 2 апреля овладели городом и важным узлом дорог Мадьяровар, а 3 апреля, совместно с румынскими войсками с боями заняли город и железнодорожную станцию Кремница.

Войска 3-го Украинского фронта в результате наступления танковых соединений и пехоты овладели на территории Австрии промышленным городом и крупным железнодорожным узлом Винер Нойштадт и городами Эйзенштадт, Неункирхен, Глоггниц. Одновременно западнее и юго-западнее озера Балатон войска фронта, наступая совместно с войсками болгарской армии, заняли более 80 населенных пунктов.

3 апреля 1945 года исполнилось бы 35 лет Герою-казахстанцу Никите Митченко - стрелку 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии 16-й армии Западного фронта.

Митченко Никита Андреевич родился 3 апреля 1910 года в селе Нововладимировка (ныне — Аршалынский район Акмолинской области) в крестьянской семье. После прохождения начального образования работал в колхозе. С 1935 года жил и работал в поселке городского типа Уштобе Каратальского района Алматинской области. В июне 1941 года был призван в Красную Армию, в октябре того же года отправлен на фронт.

16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково Волоколамского района Московской области Никита Митченко в составе группы истребителей танков участвовал в отражении многочисленных атак противника, было уничтожено 18 вражеских танков. Данный подвиг вошел в историю, как 28 героев-панфиловцев. В этом бою Никита Митченко пал смертью храбрых.

21 июля 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Митченко Никите Андреевичу посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм.

Именем Никиты Митченко были названы судно Министерства морского флота, школа в поселке Сары-Оба Аршалынского района, а также улицы в Нур-Султане и п. Аршалы.

3 апреля 1945 года до нашей Победы оставалось 36 дней…

37 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало подготовки операции по овладению Берлином

38 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление на Братиславу

39 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Верхне-Силезской наступательной операции

40 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Данцига и пересечение австрийской границы

41 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: прорыв укрепления вдоль австро-венгерской границы

42 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Гдыни

43 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало штурма Данцига

44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: штурм Гдыни

45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции

46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев

47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция

48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин

49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова

50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана

51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга

52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция

53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко

54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции

55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским

56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань