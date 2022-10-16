16 Октября 2022, 09:38
36 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За последние сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 36 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
На 16 октября лечение от коронавируса продолжают получать 980 человек (–848+ и 132 КВИ-), из них в стационарах находятся 107 пациентов, на амбулаторном уровне – 873 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 2 пациента,
• в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента,
• на аппарате ИВЛ – 3 пациента.
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