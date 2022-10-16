16 Октября 2022, 09:38

36 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За последние сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 36 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

На 16 октября лечение от коронавируса продолжают получать 980 человек (–848+ и 132 КВИ-), из них в стационарах находятся 107 пациентов, на амбулаторном уровне – 873 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 2 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента,

• на аппарате ИВЛ – 3 пациента.