+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 29 °С
Алматы: 28 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

36 человек с коронавирусом лечат в больнице в Алматинской области

30 Августа 2020 15:11
Поделиться:
36 человек с коронавирусом лечат в больнице в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области 36 человек находятся на лечении в инфекционном отделении, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Гуманитарный груз со средствами индивидуальной защиты из России приняли в ЗКО
Как справиться со стрессом из-за коронавируса - советы психотерапевта 543 человека заболели пневмонией с признаками коронавируса в Казахстане В Казахстане 247 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

По информации областного управления здравоохранения, на прошлой неделе уровень заболеваемости снизился и закрыт 9 провизорных центров.

«За прошедшие сутки в регионе не зарегистрировано случаев заражения короновирусной инфекцией. Сейчас эпидемиологическая ситуация в области стабильная. В инфекционном отделении находятся 36 человек под наблюдением врачей. 183 человека находятся на карантине в домашних условиях», - сообщил глава управления Умирзак Ниязбеков.
В целом в регионе зарегистрирован 4891 человек с коронавирусной инфекцией, из них 4454 человек полностью выздоровели.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Хасан Еспанов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив