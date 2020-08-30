36 человек с коронавирусом лечат в больнице в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области 36 человек находятся на лечении в инфекционном отделении, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областного управления здравоохранения, на прошлой неделе уровень заболеваемости снизился и закрыт 9 провизорных центров.

«За прошедшие сутки в регионе не зарегистрировано случаев заражения короновирусной инфекцией. Сейчас эпидемиологическая ситуация в области стабильная. В инфекционном отделении находятся 36 человек под наблюдением врачей. 183 человека находятся на карантине в домашних условиях», - сообщил глава управления Умирзак Ниязбеков.

В целом в регионе зарегистрирован 4891 человек с коронавирусной инфекцией, из них 4454 человек полностью выздоровели.