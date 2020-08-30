Новости
36 человек с коронавирусом лечат в больнице в Алматинской области
30 Августа 2020 15:11
Поделиться:
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области 36 человек находятся на лечении в инфекционном отделении, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеКак справиться со стрессом из-за коронавируса - советы психотерапевта 543 человека заболели пневмонией с признаками коронавируса в Казахстане В Казахстане 247 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
По информации областного управления здравоохранения, на прошлой неделе уровень заболеваемости снизился и закрыт 9 провизорных центров.
«За прошедшие сутки в регионе не зарегистрировано случаев заражения короновирусной инфекцией. Сейчас эпидемиологическая ситуация в области стабильная. В инфекционном отделении находятся 36 человек под наблюдением врачей. 183 человека находятся на карантине в домашних условиях», - сообщил глава управления Умирзак Ниязбеков.
В целом в регионе зарегистрирован 4891 человек с коронавирусной инфекцией, из них 4454 человек полностью выздоровели.
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Второй этап смягчения карантина в столице: как работают объекты в выходные и праздники
- 543 человека заболели пневмонией с признаками коронавируса в Казахстане
- В Казахстане 247 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- Второй этап послаблений: какие объекты откроются в Карагандинской области с 31 августа
- Главный санитарный врач РК внесла изменения в постановление о карантине
- Карантин продлили в Шымкенте до 14 сентября
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047