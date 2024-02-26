36 человек отравились в кафе в Мангистауской области

36 человек отравились в кафе села Бейнеу в Мангистауской области. По факту массового отравления в точке общепита начато расследование, передает агентство Kazinform со ссылкой на центр общественных коммуникаций.

По информации управления здравоохранения региона, в центральную районную больницу Бейнеуского района с 19 февраля с симптомами отравления обратились 36 человек, из них 28 человек госпитализированы.



Восемь пострадавших после оказания медицинской помощи отправили на амбулаторное лечение. Врачи сообщили, что состояние госпитализированных пациентов оценивается как средняя степень тяжести.



Выяснилось, что все отравившиеся заказывали еду в точке общепита под названием «Али-Ман». С 22 февраля деятельность заведения временно приостановлена.

— Пациентов не требуется транспортировать в областной центр, поскольку нет соответствующих показаний. Консилиумы с участием главного инфекциониста региона проведены через телемедицину, лечение уже назначено. Бейнеуская районная многопрофильная больница обеспечена достаточным запасом медикаментов и готова перепрофилировать еще 20 инфекционных коек. Пациенты, получающие амбулаторное лечение, находятся под наблюдением врачей, которые назначают необходимое антибактериальное и симптоматическое лечение. Противоэпидемические меры продолжаются, и информация обновляется ежечасно, — сообщили в управлении здравоохранения региона.



По факту массового пищевого отравления департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области проводится расследование. Кафе специализируется на фаст-фуде.