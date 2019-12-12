36 бизнес-проектов планируется реализовать в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области одобрено 36 проектов по программе «экономика простых вещей». Об этом сообщил заместитель руководителя управления предпринимательства и промышленности Акмолинской области Жаслан Айдрахманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации заместителя руководителя управления, в области действует Проектный офис на базе региональной Палаты предпринимателей «Атамекен», которым на сегодняшний день сформирован портфель «экономики простых вещей» из 52 проектов обрабатывающей промышленности, сферы агропромышленного комплекса и услуг на сумму 32,7 млрд. тенге. По 16 проектам на сумму 4,4 млрд тенге уже подписаны договоры субсидирования.

«На рассмотрении банков и АО «Аграрная кредитная корпорация» находятся 6 проектов на сумму 17,5 млрд тенге, в работе проектного офиса – 10 проектов на 7,6 млрд тенге» - сообщил Ж. Айдрахманов.

Он добавил, что благодаря программе в регионе открываются и расширяются 27 новых производств. В том числе предприятия и цеха по выпуску мясной и молочной продукции, льняного масла, овсяных хлопьев, по производству одежды, офисной и студийной мебели и др.