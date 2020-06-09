36 автомобилей из Армении зарегистрировали в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Регистрация транспортных средств из этой республики в Павлодарской области ведётся в трёх городах и Иртышском районе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«С первого июня 2020 года в четырёх ЦОНах Павлодарской области (город Павлодар, город Экибастуз, город Аксу, Иртышский район) проводится временная регистрация транспортных средств, ввезённых из Республики Армения. С начала кампании поставлено на регистрационный учёт 36 транспортных средств», - сообщили журналистам в департаменте полиции Павлодарской области.
Владельцам этих машин выдали государственные регистрационные знаки на жёлтом фоне с буквенным символом «А» и знаком региона 14.
«С данной регистрацией автовладельцы могут свободно передвигаться как на территории Республики Казахстан, так и за её пределами, проходить ежегодно технический осмотр, а также производить оплату за дорожный налог на транспорт», - добавили в департаменте.
Напомним, разъяснения по всем вопросам о регистрации машин, ввезённых из Армении, жители Павлодарской области могут получить от сотрудников процессингового центра департамента полиции Павлодарской области по телефону колл-центра: 33-38-06.
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