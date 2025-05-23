35 километров трасс для начинающих лыжников построят в Алматы
В рамках строительства нового горнолыжного курорта в Алматы будет открыто свыше 35 километров трасс для начинающих лыжников, передает корреспондент агентства Kazinform.
Руководитель проекта Almaty SuperSki Томас Тор Йенсон отметил, что это создаст условия для формирования массовой лыжной культуры. Особое внимание уделяется созданию инклюзивной инфраструктуры.
— Сегодня мы строим такие горнолыжные курорты, они должны быть доступными для всех — и именно такими они и будут. Подъемники организованы таким образом, чтобы переходом с нижней части склона на вершину мог воспользоваться каждый — дети, взрослые, а также люди с ограниченными возможностями, — сказал руководитель проекта Almaty SuperSki Томас Тор Йенсон.
При этом, по его словам, особое внимание при реализации проекта будет уделяться заботе об окружающей среде и устойчивости.
— Поэтому мы максимально сокращаем объем земляных работ при обустройстве склонов, чтобы не нарушать природную среду при строительстве подъемников и самих трасс, — подчеркнул Томас Тор Йенсон.
Отметим, в пятницу в ходе рабочей поездки в Алматы Олжасу Бектенову представили подходы по дальнейшему развитию Алматинского горного кластера. В целях комплексного развития Алматинского горного кластера разработан Мастер-план, в соответствии с которым определены 3 перспективные зоны от Тургеня до Каскелена — восточная, центральная и западная.