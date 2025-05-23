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    16:27, 23 Май 2025 | GMT +5

    35 километров трасс для начинающих лыжников построят в Алматы

    В рамках строительства нового горнолыжного курорта в Алматы будет открыто свыше 35 километров трасс для начинающих лыжников, передает корреспондент агентства Kazinform.

    горные лыжи
    Фото: shymbulakmountainresort Instagram

    Руководитель проекта Almaty SuperSki Томас Тор Йенсон отметил, что это создаст условия для формирования массовой лыжной культуры. Особое внимание уделяется созданию инклюзивной инфраструктуры.

    — Сегодня мы строим такие горнолыжные курорты, они должны быть доступными для всех — и именно такими они и будут. Подъемники организованы таким образом, чтобы переходом с нижней части склона на вершину мог воспользоваться каждый — дети, взрослые, а также люди с ограниченными возможностями, — сказал руководитель проекта Almaty SuperSki Томас Тор Йенсон.

    При этом, по его словам, особое внимание при реализации проекта будет уделяться заботе об окружающей среде и устойчивости.

    — Поэтому мы максимально сокращаем объем земляных работ при обустройстве склонов, чтобы не нарушать природную среду при строительстве подъемников и самих трасс, — подчеркнул Томас Тор Йенсон.

    Отметим, в пятницу в ходе рабочей поездки в Алматы Олжасу Бектенову представили подходы по дальнейшему развитию Алматинского горного кластера. В целях комплексного развития Алматинского горного кластера разработан Мастер-план, в соответствии с которым определены 3 перспективные зоны от Тургеня до Каскелена — восточная, центральная и западная. 

    Теги:
    Шымбулак Инфраструктура Спорт Регионы Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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