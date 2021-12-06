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359 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии в Казахстане
6 Декабря 2021 08:42
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 6 декабря лечение от КВИ продолжают получать 24 125 человек (20 921 КВИ+ и 3 204 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК.
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В стационарах находится 4 948 пациентов, на амбулаторном уровне – 19 177 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 359 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 97 пациентов, на аппарате ИВЛ – 59 пациентов.
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