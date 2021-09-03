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358 случаев пневмонии зафиксировано в Казахстане
3 Сентября 2021 08:40
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 358 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксировано в республике, 21 летальный исход и 170 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 70608, летальных случаев - 4506, выздоровевших - 58796.
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