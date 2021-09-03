358 случаев пневмонии зафиксировано в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 358 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксировано в республике, 21 летальный исход и 170 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 70608, летальных случаев - 4506, выздоровевших - 58796.