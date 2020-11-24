358 религиозных объединений зарегистрировано в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Сразу по нескольким направлениям осуществляется деятельность управления по делам религий акимата Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проведение государственной политики в сфере религии направлено, прежде всего, на исполнение Закона РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях», «Концепции государственной политики в религиозной сфере РК на 2017 - 2020 годы». А также на противодействие религиозному экстремизму и терроризму», - пояснил корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель областного управления по делам религий Жангельды Омаров.

Он отметил, что в жамбылском регионе в Духовном управлении мусульман Казахстана прошли госрегистрацию 312 мечетей и 46 церквей христианской направленности, из них 8 православных храмов, один католический и 37 протестантских. Общее количество религиозных объединений - 358. В этом году госрегистрацию прошли 4 мечети в Таразе, Меркенском, Жуалынском, Жамбылском районах. Ведется строительство 13 мечетей в населенных пунктах, где нет культовых сооружений.

Говоря о миссионерской деятельности на территории Жабылской области, Жангельды Омаров отметил, что четверо миссионеров из Южной Кореи и Италии прошли государственную регистрацию. Миссионеры работают в католических и в пресвитерианских религиозных объединениях. Фактов правонарушений не выявлено. Также не выявлено помещений для проведения религиозных мероприятий вне культовых зданий.

Из духовных (религиозных) организаций образования в регионе работает медресе-колледж «Һибатулла Тарази». Здесь обучается 61 студент. 22 жамбылца обучаются в зарубежных высших и средних специальных религиозных учебных заведениях. Из 312 мечетей области 22 не имеют официально утвержденных имамов. Всего в регионе работают 400 имамов, с высшим образованием составляют 24,5%, средним - 14,8%, 60,7% окончили курсы грамотности, отметил собеседник.

Рассказал спикер и о том, что в последние годы растет число прихожан мечетей. «Общая вместимость мечетей составляет 54 090 человек. На пятничную молитву приходят более 37 тысяч, а два года назад было около 35 тысяч человек. Ежедневно посещают мечети около шести тысяч человек. Общее количество прихожан христианских церквей составляет около 3 800 человек, ежедневно церкви посещают 800 человек», - пояснил он.

Говоря о работе по надзору за соблюдением санитарных норм религиозными объединениями во время карантина, спикер заметил, что такая работа ведется постоянно совместно с акиматами районов и города Тараза. «В регионе создано 13 информационно-разъяснительных групп, почти все представители этих групп религиоведы, теологи, исламоведы с высшим образованием. Вся работа по области организована в основном в онлайн-формате - проведено 387 мероприятий, в которых приняли участие более 120 тысяч пользователей интернета. А в связи с упрощением карантинных требований, проведено 802 офлайн мероприятия среди религиозных групп и жамагатов, работников коллективов, молодежи и подростков, самозанятых, наемных работников и других целевых групп с охватом более 37 тысяч человек», - рассказал он.

«Мы проводим и работу по реабилитации и дерадикализации. На сегодняшний день с более 1 000 гражданами, находившимися под влиянием деструктивных религиозных течений, проведена индивидуальная адресная работа по адаптации к обществу. По предварительным итогам этого года, 135 граждан адаптировались. В исправительных учреждениях УИС сотрудники центров исследования проблем религии, «Акниет», имамы проводят встречи среди отбывающих наказание граждан. В 2020 году проведено 213 личных и восемь групповых встреч. В прошлом году реабилитировано и адаптировано к обществу девять осужденных», - пояснил спикер.

Говоря о работе по контрпропаганде религиозного экстремизма, он отметил, что с этого года через программу «Аналитическая интернет-карта» с 7 188 жителями области, зарегистрированными в деструктивных религиозных группах в соцсетях, установлены контакты, и эти люди исключены из запрещенных экстремистских групп.

«С начала этого года по программе «Кибербезопасность» выявлено 2 658 подозрительных ссылок, из них 2 263 заблокировано. На интернет-ресурсах религиоведами, теологами и имамами мечетей в этом году опубликовано 2 456 контраргументов. К этой работе привлекается специальная блогерская групп из 40 высококвалифицированных религиоведов и теологов, представителей управления и ДУМК», - подчеркнул руководитель областного управления по делам религий Жангельды Омаров.