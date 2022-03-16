357 иностранцев нарушили миграционное законодательство в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Нарушения законодательства Республики Казахстан в области миграции населения пресекли сотрудники миграционной службы департамента полиции Жамбылской области в отношении более 300 иностранцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 10 марта 2022 года в Жамбылской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант». За пять дней к административной ответственности привлечено 357 иностранных граждан», - рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства.

За нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения, выразившееся в уклонении от выезда в установленный законом срок, к административной ответственности привлечено 249 человек.

За осуществление трудовой деятельности в Республике Казахстан без разрешения на трудоустройство составлено 52 административных протокола на иностранных граждан. Решением суда они были выдворены за пределы Республики Казахстан.

Еще четыре мигранта привлечены к административной ответственности за приставание в общественных местах.

За незаконное использование иностранной рабочей силы к ответственности привлечено 29 работодателей. А за нарушение правил регистрации лицами, принимающими иностранцев, к ответственности привлечено 162 гражданина Республики Казахстан.

«Сотрудники полиции задержали в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» восемь уголовных преступников, находившихся в розыске за совершение различных преступлений. Оперативно-профилактическое мероприятие продолжается и завершится 17 марта», - уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.