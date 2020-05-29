356 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 356 заболевших коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

На 23:59 час. 28 мая 2020 г. прирост в Казахстане составил 3,7%.

В разрезе регионов:

город Алматы - 84 (3,5%),

Западно-Казахстанская область - 51 (10,3%),

город Нур-Султан - 48 (2,6%),

Мангистауская область - 40 (22,6%),

Карагандинская область - 34 (4,5%),

город Шымкент - 32 (4,4%),

Восточно-Казахстанская область - 23 (31,1%),

Атырауская область - 21 (2,2%),

Алматинская область - 7 (2,2%),

Кызылординская область - 6 (1,9%),

Павлодарская область - 5 (2,6%),

Жамбылская область - 3 (0,8%),

Акмолинская область - 2 (1,3%).

Всего в стране выявлено 9932 заболевших.