356 нарушителей карантина с «красным» статусом оштрафованы в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области благодаря проекту Ashyq выявлено 1369 нарушителей с «красным» статусом и 435 - с «желтым», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области, всего с помощью проекта Ashyq в регионе выявлено 1804 посетителя, нарушивших домашний карантин. Из них у 1369 человек был «красный» статус (зараженные), у 435 человек – «желтый» статус (близкие контактные).

«356 человек с «красным» статусом были оштрафованы. За нарушение домашней изоляции в отношении физических лиц с «красным» статусом специалисты санитарной службы составили протоколы, предусматривающие ответственность по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов». Санкция данной статьи предусматривает штраф для физических лиц в размере 30 МРП (87 510 тенге)», - отметили в ведомстве.

Напомним, в регионе по проекту Ashyq осуществляют деятельность 4330 участников, среди которых 88 лидеров проекта. Из программы исключены 212 недобросовестных участников.

Санитарные врачи региона в очередной раз обратились к акмолинцам, находящимся на амбулаторном лечении, с призывом не нарушать режим самоизоляции и проявить гражданскую ответственность перед обществом. Лицам, находившимся в контакте с больными коронавирусом, также следует соблюдать режим самоизоляции и воздержаться от посещения мест массового скопления во избежание заражения других людей.