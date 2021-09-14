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    14:40, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    356 нарушителей карантина с «красным» статусом оштрафованы в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области благодаря проекту Ashyq выявлено 1369 нарушителей с «красным» статусом и 435 - с «желтым», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области, всего с помощью проекта Ashyq в регионе выявлено 1804 посетителя, нарушивших домашний карантин. Из них у 1369 человек был «красный» статус (зараженные), у 435 человек – «желтый» статус (близкие контактные).

    «356 человек с «красным» статусом были оштрафованы. За нарушение домашней изоляции в отношении физических лиц с «красным» статусом специалисты санитарной службы составили протоколы, предусматривающие ответственность по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов». Санкция данной статьи предусматривает штраф для физических лиц в размере 30 МРП (87 510 тенге)», - отметили в ведомстве.

    Напомним, в регионе по проекту Ashyq осуществляют деятельность 4330 участников, среди которых 88 лидеров проекта. Из программы исключены 212 недобросовестных участников.

    Санитарные врачи региона в очередной раз обратились к акмолинцам, находящимся на амбулаторном лечении, с призывом не нарушать режим самоизоляции и проявить гражданскую ответственность перед обществом. Лицам, находившимся в контакте с больными коронавирусом, также следует соблюдать режим самоизоляции и воздержаться от посещения мест массового скопления во избежание заражения других людей.


    Теги:
    Коронавирус в РК Ashyq Акмолинская область
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